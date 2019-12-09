بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر في #حساب_المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأضاف حساب البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قال إن حساب المواطن مستمر بلا تغيير في 2020، جاء ذلك في تصريح أدلى به في أعقاب إعلان الميزانية .

وقال الجدعان: إن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030 لافتا إلى أن ميزانية 2020م تواصل التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.