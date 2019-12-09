مكافحة المخدرات: القبض على 5067 متهما بجنسيات مختلفة في ثلاثة أشهر

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات والقبض على المتورطين فيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي.

وشملت نتائج رجال الأمن القبض عى 5067 متهما من 32 جنسية مختلفة بحوزتهم 5462230 قرص إمفيتامين، و6450 طنا من الحشيش المخدر، و2 كيلوجرام و95 جراما من الهيروين الخام، و420 قطعة سلاح متنوعة، و8638 طلقة حية متنوعة، و54 كجم و933 جراما من الشبو المخدر، و473 من مادة الأفيون المخدر و182053 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي و1 كجم و465 جراما من الكوكايين المخدر و10507900 ريال.