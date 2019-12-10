الديمقراطيون قد يعلنون بنود لائحة الاتهام ضد ترامب اليوم الثلاثاء

قال مشرع لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بنود لائحة الاتهام ضد الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

وقال إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي،للصحفيين إنه من المحتمل أن يتم الكشف عن بنود لائحة الاتهام ضد ترامب في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات إنجل بعد اجتماع استمر لساعات مع الزعماء الديمقراطيين،بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

ومن غير الواضح عدد لوائح الاتهام التي ستطرح وما هي الاتهامات التي ستستند إليها.