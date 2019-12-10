القوات المسلحة في تشيلي: فقدان طائرة شحن تقل 38 شخصاً

قالت القوات المسلحة في تشيلي يوم أمس الاثنين إن طائرة شحن تابعة لها فُقدت في

طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية وكان على متنها 38 شخصا.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز هيركوليز سي130 في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي (1955 بتوقيت جرينتش) من مدينة بونتا أريناس وفُقد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساء.

وقالت القوات المسلحة في بيان “كان على متن الطائرة 38 شخصا منهم 17 من أفراد الطاقم و21 من الركاب”.

كانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي في قاعدة القطب الجنوبي.