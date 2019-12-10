تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

دعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية وهي بمسمى: طبيب مقيم- أخصائي – صيدلي – فني.

وعلى الراغبين في التقديم على الإعلان خلال فترة التقديم المحددة للقبول من 18 / 4 / 1441 هـ ولمدة ( 5 أيام) واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لجدارة.

متطلبات التقديم: أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة

إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية ماجستير ثم بكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب واجتياز المقابلة الشخصية .