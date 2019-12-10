براءة 36 لاعباً في قضية تاريخية بالملاعب الإسبانية

برأت محكمة إسبانية ساحة 36 لاعباً من تهمة الفساد الرياضي في القضية المتعلقة بمباراة ليفانتي وسرقسطة بموسم 2010-2011، والتي كانت تحت التحقيق بسبب شبهة التلاعب بنتيجتها، عقب فوز الثاني الذي أبقاه في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأدين اثنان من مسؤولي سرقسطة السابقين بالاحتيال وواجه النادي الإسباني تهمة دفع مبلغ 965 ألف يورو (1.06 مليون دولاراً) للاعبي ليفانتي من أجل تعمد الخسارة ليتمكن سرقسطة من تفادي الهبوط.

وكان أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان وخافيير أجيري مدرب ليجانيس وجابي فرنانديز قائد أتلتيكو مدريد السابق ضمن الذين خضعوا للمحاكمة.

وذكرت محكمة بلنسية في بيان أنها وجدت أن جميع المتهمين البالغ عددهم 41 غير مذنبين لعدم كفاية الأدلة.

وأدين أجابيتو إجليسياس رئيس نادي سرقسطة‭ ‬السابق وخافيير بوركيرا المدير المالي السابق للنادي بالغش وحكم عليهما بالسجن لسنة واحدة وثلاثة أشهر.

ولكن على الأرجح لن تنفذ العقوبة نظرا لقواعد وقف تنفيذ أحكام السجن بحق‭ ‬جناة عند ارتكاب جرائم لأول مرة في إسبانيا.

وأُدين المسؤولان السابقان في سرقسطة باستخدام مبلغ 1.73 مليون يورو من حسابات النادي لدفعها للاعبين كمكافآت تفادي الهبوط.