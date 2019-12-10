جمعية القلب الأمريكية تكرم سعوديًا ساهم في إنقاذ حياة طفل

كرمت جمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواطنًا سعوديًا ساهم في إنقاذ طفل توقف قلبه وتنفسه.

وكان المواطن سالم الشيباني ساهم في إنقاذ حياة الطفل هتان القرشي والذي سقط في حوض سباحة أثناء تنزهه برفقة عائلته وقدم له عملية الانعاش القلبي الرئوي مما ساهم في إنقاذ حياته.

وقدمت جمعية القلب الأمريكية شهادة المنقذ البطل للشيباني بعد أن تحدث عن تجربته أمام الحضور في الملتقى الذي عقد في التاسع من ديسمبر ٢٠١٩ في دبي

وبحضور ممثلين عن وزارة الصحة السعودية ووزارات الصحة الخليجية والعربية ، منوهًا بأهمية تعلم الإسعافات الأولية ومشيدًا بدور الجهات الرسمية والتطوعية في السعودية والتي ساهمت في نشر ثقافة تعلم الإسعافات الأولية

الجدير ذكره بأن الشيباني كان السعودي والعربي الوحيد الذي تم تكريمه من قبل جمعية القلب الأمريكية كمنقذ لهذا العام.