عمال النظافة وحراس الأمن يمتنعون عن العمل بمستشفى الملك فيصل بالششه

أبدى عدد كبير من المواطنين تذمرهم من الوضع بمستشفى الملك فيصل بالششه خصوصا في ظل عدم وجود اهتمام وتنظيم.

وقد فتحت الزيارات لجميع الأقسام لأنه ليس هناك أحد من حراس الأمن.

وكان عدد كبير من عمال النظافة وحراس الأمن قد تذمروا جراء عدم تسملهم رواتبهم وامتنعوا عن العمل في المستشفى منذ خمسة أيام وأن عاملات النظافة لم يتسلمن الرواتب منذ ثلاثة أشهر كاملة.

من جهته قال المواطن ابراهيم القرني وهو من مرتادي المستشفى في تصريحات لــ”الوئام” : لدي مريض أزوره يوميا في العناية المركزة ولا يعجبني الحال في المستشفى.

وقال أن الحارس أو الحارسة وعامل النظافة ما أتى موترك بلاده ليعمل بلا مقابل أو بمماطلة فهو متحتاج لهذا الراتب وينتظره كما ننتظر رواتبنا ليعيش منه ويرسل الباقي لأولاد وأهله ليعيشون بسلام.