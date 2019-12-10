عاجل… أرامكو السعودية ستمارس خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15% كليا أو جزئيا خلال أول 30 يوما من التداول

قالت البنوك المرتبة لإصدار أرامكو السعودية إن الشركة ستمارس خيار بيع أسهم إضافية

بنسبة 15 بالمئة كليا أو جزئيا خلال أول 30 يوما من فترة تداولاتها.

وأوضح البيان الصادر في وقت متأخر أمس الاثنين عن سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية تعليقات صادرة في وقت سابق عن مسؤول تنفيذي في الأهلي كابيتال نقلها تلفزيون العربية الإخباري قال إن خيار بيع الأسهم تمت ممارسته.

وإذا جرت ممارسة الخيار بالكامل فإن شركة النفط العملاقة التي تسيطر عليها الدولة قد تجمع 29.4 مليار دولار.

وجمع الطرح العام الأولي الرئيسي لأرامكو 25.6 مليار دولار يوم الخميس.

وتدرج أرامكو أسهمها يوم الأربعاء في البورصة السعودية بعد استكمال أكبر طرح عام أولي في التاريخ.