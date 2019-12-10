أرامكو: لم يطرأ أي تغيير على فترة ممارسة خيار الشراء في الطرح العام للأسهم

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو اليوم الثلاثاء ان مدير الاستقرار السعري في عملية الطرح العام الأولي لأسهمها لم يدخل أي تغيير على فترة ممارسة خيار

الشراء للأسهم خلال عملية الطرح العام.

واعلنت شركات سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب شركة أرامكو، في بيان اليوم أنه لم يطرأ أي تغيير منذ إعلان الشركة المنشور بتاريخ 5 كانون أول/ديسمبر الجاري والذي نص على أن “ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية “تداول” وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك”.

وسيتم إدراج وبدء تداول أسهم “أرامكو السعودية” غدا الأربعاء 11 كانون أول/ديسمبر بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم زائد أو ناقص 10%.

ووفقا لقواعد الطرح العام الأولي المعلنة فإن المساهم البائع يعطي الشركة التي تدير الاستقرار السعري وهي “جولدمان ساكس العربية السعودية” خيار شراء حصة من أسهم الطرح لتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، حيث يستطيع شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي، وسيتم طرح أسهم التخصيص الإضافي بسعر الطرح.

وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي 45ر3 مليار

سهم بقيمة 4ر110 مليار ريال.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال امس إنه من المتوقع أن يقوم صندوق الثروة السيادي السعودي بتوجيه الكثير من عائدات بيع أسهم من عملاق النفط السعودي “أرامكو” والتي تقدر بنحو 26 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي، وذلك مع تحويل التركيز نحو الاستثمارات المحلية بالغة الأثر.

ويعد بيع حصة في شركة أرامكو العملاقة للنفط هي أول عملية خصخصة حكومية كبرى منذ أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطط لإصلاح الاقتصاد السعودي في عام 2016