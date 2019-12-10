وزير الاقتصاد: حل مشكلة البطالة التحدي الأول في البلاد

قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، إن تحدي البطالة هو التحدي الأول للقيادة في البلاد ،موضحا أنه لايمكن النظر إلى الحل في موضوع البطالة بجزئيات وإنما

بشمولية.

وأضاف التويجري خلال ملتقى الميزانية المنعقد اليوم الثلاثاء، أن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد في النمو والاستثمارات الاجنبية.

وأوضح أنه سيتم إعلان أرقام البطالة للربع الثالث يوم الأحد المقبل مضيفا أنه يأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل ، مؤكدا أن الوزارة في الطريق الصحيح.

ولا تزال أرقام البطالة في السعودية مرتفعة وتفوق الـ 12 بالمئة مقارنة مع ما هو مستهدف عند نهاية تطبيق رؤية “2030” بحيث تهبط تلك النسبة إلى سبعة بالمئة.