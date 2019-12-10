آل هيازع: التعليم والصحة طريق التنمية الحقيقية في ميزانية الوطن

رفع الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل بالرياض خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين على صدور ميزانية الخير.

وقال ان الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات الدولة في إعداد ميزانية 2020 تقود الى دفع عجلة التنمية ورخاء المواطن.

وأضاف ان الجهود المباركة أفضت إلى ميزانية هائلة تعكس ضخامة اقتصاد المملكة، وتنوع مصادره التي تترجم رؤية 2030 وأهدافها الوطنية التي وضعت بلادنا في طريق التنمية الحقيقية، واستثمار الطاقات، وتوظيف الموارد التي ظلت غائبة للتركيز على النفط كمصدر أساسي، حتى أتت الرؤية لتعيد هيكلة الاقتصاد وتصحح مساره.

وقال ال هيازع إن الميزانية التي فاقت ترليون ريال وضعت نصب العين مرتكزات التنمية حيث جاء التركيز على التعليم و الصحة مؤشراً واضحاً على أن قيادتنا الرشيدة همها الأول المواطن ، فكان توفير الخدمات الصحية بجودة عالية والتعليم المتميز الذي يؤهل شباب وشابات الوطن التاهيل النوعي.

فقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم 193 مليار ريال. ونصيب هذين القطاعين هو الأكبر إذ يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية.

ومضى مدير جامعة الفيصل إن الاهتمام الكبير الذي تحيط به قيادتنا الرشيدة التعليم بمختلف مراحله يؤكد إدراكها لدور التعليم الريادي في التنمية.

وان التعليم المميز الذي يلبي احتياج الوطن ويواكب مستجدات العصر هو القوة الدافعة الحقيقية والمطلب الأهم لاستدامة التنمية.

وأشار إلى ان المخصصات الهائلة التي ترصد للتعليم مؤشر لمستقبل زاهر للوطن، وأن المملكة تتقدم بخطى حثيثة في جميع الميادين.

وفي الختام دعاء الله ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وان يديم على وطننا الامن والرخاء والازدهار.