ملتقى كفى.. فعاليات توعوية لتحصين النساء من السموم

انطلقت يوم أمس الأول فعاليات ملتقى كفى النسائي الرابع للعام الحالي 1441 هـ وذلك بحضور عدد كبير من السيدات والفتيات من أهالي محافظة جدة.

نظم الملتقى جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة – القسم النسائي – ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم غد الأربعاء، حيث تشمل فعالياته والتي تبدأ من الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء فقرات متنوعة أبرزها اللقاءات التوعوية والدورات التدريبية والبازارات والمسابقات والجوائز القيمة وجميعها تهدف لتوعية وتثقيف شقائق الرجال بأخطار السموم من تدخين ومخدرات.

من جهتها أوضحت رئيسة القسم النسائي بكفى الأستاذة سلوى سروجي أن الجمعية سنويًا تقيم عدد من الملتقيات النسوية على مدار العام بهدف الحد من انتشار ظاهرة إقبال النساء على التبغ بكافة أنواعه، مبينة أن العشرات يوميًا يسجلون في عيادات الجمعية الثابتة رغبة في الاقلاع عن التدخين ومواصلة العلاج.

يذكر أن الملتقى الماضي شهد حضور أكثر من 1500 سيدة وفتاة، أظهرن إعجابهن ببرامج الجمعية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع.