القبض على سيدة وجهت إساءات لسكان بريدة

نجحت شرطة منطقة القصيم، في تحديد هوية من سجّل ونشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعبارات تضمنت الإساءة والتشهير بالغير.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم: “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره -مواطنة في العقد الخامس من العمر-، جرى إيقافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه بحقها”.

يذكر أن سيدة وهي تحمل شعار الدكتوراه قد ظهرت في مقطع فيديو أشارت فيه بالتهم إلى أهل بريدة وانتقاد لبعض عاداتهم ونسبت بعض الأمور المشينة لهم، وهو الأمر الذي أغضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.