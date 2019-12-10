“الأرصاد”: تقلبات جوية على هذه المناطق بالمملكة يومي الخميس والجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه من المتوقع أن تشهد عدة مناطق بالمملكة تقلبات جوية يومي الخميس والجمعة.

وقالت إن الطقس يشهد حالة عدم استقرار بالتزامن مع هطول أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة على مناطق “مكة، المدينة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، الباحة، عسير، جازان”.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع تأثير حالة مطرية أخرى ابتداء من يوم الأحد 18/4/1441هـ الموافق 15/12/2019م على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية”، على أن يتم إصدار التقارير اللازمة للحالة.