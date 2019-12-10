قرقاش: غياب تميم عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه #القمه_الخليجيه_40

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي، أنور قرقاش، إن أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة.

وأضاف، قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع.\

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني غاب عن القمة الخليجية وأوفد رئيس وزراء قطر عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بدلا منه على رأس وفد قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت أعمالها اليوم الثلاثاء.