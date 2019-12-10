باكستان تقبض على 7 أشخاص من الأسرة الحاكمة في قطر لصيدهم طيور نادرة بطريقة غير مشروعة

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على سبعة أشخاص من الأسرة الحاكمة في قطر لصيدهم الطيور النادرة بطريقة غير مشروعة في منطقة نوشكي بمقاطعة بلوشستان.

ووفقا لموقع “ميديل إيست مونيتور” فإنه لم يكن لدى الأجانب المعتقلين ترخيص أو شهادة عدم ممانعة، وفقًا لنائب مفوض نوشكي، عبد الرزاق ساسولي.

في الأسبوع الماضي، ذكرت باكستان أن 12 شخصًا، بينهم أربعة قطريين، تم اعتقالهم في بلوشستان بسبب الجريمة نفسها.

لعقود من الزمان، كشكل من أشكال الدبلوماسية الهادئة، سافرت العائلات المالكة من قطر التي تشكل بعثات صيد إلى باكستان خلال موسم الصيد بحثًا عن حبار الحبارى، طائر نادر بحجم دجاجة، عادة ما يتم اصطيادهم باستخدام طائر الصقر المفترس، فالصقارة هي رياضة قديمة تحظى بشعبية خاصة بين النخبة القطرية.