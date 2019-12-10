فريق إماراتي يحقق رقمًا قياسيًّا في تاريخ مسابقة “الملواح” بـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور2

حقق فريق إماراتي رقمًا قياسيًّا في تاريخ مسابقة الملواح 400 متر بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، بعد أن حققت ثلاثة من صقوره المراكز الثلاثة الأولى في فئة جير تبع قرناس للمحترفين الدوليين، بمدة لم تتجاوز 16 ثانية.

ويعد اليوم الثلاثاء هو العاشر منذ انطلاق المهرجان، وخصص للصقارين الدوليين، وحظي بحضور خليجي واسع، وسيطرة إماراتية على المراكز الأولى في الأشواط الأربعة التي نظمت اليوم.

وكان الشوط الأول الذي شهده اليوم العاشر من مسابقة الملواح 400 متر لفئة جير تبع فرخ للملاك الدوليين، وجاءت مراكزه الثلاثة الأولى بحصول الصقر (الهيتي)، للصقار خالد بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، على المركز الأول بزمن 16.510 ثانية، وثانياً الصقر (غدار)، للصقار ناصر بطحان سلطان قران المنصوري، بزمن 17.142 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (منصور) للصقار ماجد سعد عبدالله المنهالي، بزمن 17.183 ثانية.

أما الشوط الثاني لفئة جير تبع قرناس للملاك الدوليين، ففاز بالمركزين الأول والثاني فيه الصقار الإماراتي سالم ناصر مذكر شافي الهاجري، لصقريه (نمرود)، و(106)، بزمن 16.140 و16.208 ثانية على التوالي، فيما فاز شقيقه هزاع الهاجري بالمركز الثالث، بصقره (حدث)، بزمن 16.312 ثانية.

وفي الشوط الثالث لفئة جير تبع فرخ للمحترفين الدوليين، فاز بالمركز الأول الصقار الإماراتي سلطان محمد سلطان مطر الكتبي، وقطع صقره الأربع مئة متر بزمن 16.013 ثانية، فيما حقق الصقار الإماراتي خليفة بن أحمد بن مجرن المركز الثاني بزمن 16.319 ثانية، وفاز بالمركز الثالث الصقار محمد سلطان مطر مرخات الكتبي، بزمن 16.387 ثانية.

واستحوذ الفريق الإماراتي (F3-K) على المراكز الثلاثة الأولى للشوط الرابع في فئة جير تبع قرناس للمحترفين الدوليين، وحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخ المهرجان، إذ قطعت صقوره (T2)، و(مزيون)، و(خطير) مسافة المسابقة بأزمان 15.455، و 15.682، و 15.950 ثانية على التوالي.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى للأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.