ختام دورة كفايات الأداء لتحسين نواتج التعلم بالقنفذة

اختتمت، اليوم، الثلاثاء، دورة كفايات الأداء لتحسين نواتج التعلم ، التي استهدفت قيادات تعليم القنفذة وقدمها المدرب الدكتور محمد العامري بتنسيق وإشراف قسم التدريب والابتعاث .

وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن الهدف من هذه البرامج التدريبية تحسين وتطوير واقع الميدان التربوي للوصول لنواتج تعلم مميزة وتعليم منتج يخرج طالبا قادرا على مواكبة سوق الحياة ، مؤكدا حرص تعليم القنفذة على مواصلة تنفيذ هذه البرامج التي تسهم في تطوير العاملين في الميدان التعليمي ورفع مستوى التعليم للطلاب والطالبات .