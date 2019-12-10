صحة عسير : ارتفاع عدد حالات متسممي مطعم بحر أبو سكينة إلى ٢٦٢

أوضحت صحة عسير،اليومن أن اجمالي الحالات التي تم استقبالها لمتسممي مطعم بحر أبو سكينة حتى آخر إحصائية من مساء اليوم الثلاثاء ( ٢٦٢) حالة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع في بيان ملحق أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن

وقال الشايع إن إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى آخر إحصائية عند الساعة ٦:٠٠ م من مساء هذا اليوم الثلاثاء بلغ (٢٦٢) حالة حيث غادر منها (١٩٧) حالة وعدد الحالات المنومة حالياً في عدد من المستشفيات ( ٦٥ ) حالة .

وأضاف أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري يعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير وبمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين .

“وأردف الشايع ” يواصل المختصون في صحة المنطقة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية .

مؤكداً أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات بصحة عسير بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة.