تبدأ غدا الأربعاء اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى فى مناقشة اثنين من المواد الخاصة بتوجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إطار الجهود المبذولة لعزله .
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج فى نبأ عاجل لها أن مناقشات اللجنة ستستغرق يومين على الأقل لتقديم اللائحة الخاصة باتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير
عاجل .. اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى تبدأ غدا مناقشة مواد اتهام ترامب بالتقصير
تبدأ غدا الأربعاء اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى فى مناقشة اثنين من المواد الخاصة بتوجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إطار الجهود المبذولة لعزله .