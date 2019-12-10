عاجل .. اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى تبدأ غدا مناقشة مواد اتهام ترامب بالتقصير

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تبدأ غدا الأربعاء اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى فى مناقشة اثنين من المواد الخاصة بتوجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إطار الجهود المبذولة لعزله .
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج فى نبأ عاجل لها أن مناقشات اللجنة ستستغرق يومين على الأقل لتقديم اللائحة الخاصة باتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير