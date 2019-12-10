أبل تعترف بمشكلة الخصوصية في هاتفها الجديد

أفاد تقرير لموقع فوربس بأن شركة أبل اعترفت بثغرة في خاصية تتبع المواقع لمستخدمي هواتف أيفون حتى لو كانت مغلقة في انتهاك لخصوصية المستخدم.

واكتشف الثغرة براين كريبس، المتخصص في مجال أمن المعلومات والذي استطاع إثبات أن هاتف “أيفون 11” يستخلص معلومات حول موقع المستخدم حتى وإن كان قد طلب بعدم تفعليها من إعدادات الجهاز.

وبعد أن كانت أبل تنكر المشكلة، اعترفت بها، ووعدت بأن التحديث الجديد الذي سيصدر الأسبوع المقبل سيعمل على حلها، بالإضافة وسائل تحكم جديدة للوالدين للحد من استخدام الهاتف والرسائل النصية والفيديو بناء على الوقت والشخص المراد الاتصال به.

وعزت أبل في تصريحات وجود الثغرة في الجهاز إلى رقاقة (chip) تتحكم بترددات النطاق العريض (Ultra wide band) الجديدة، والتي تخضع لمعايير ومتطلبات تنظيمة يتم تشغيلها وتفعيلها في أماكن محددة، وهي التي كانت تجعل الجهاز يستخلص معلومات الموقع من أجل الامتثال لهذه المتطلبات.