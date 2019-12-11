النصر أمام فرصة جديدة للانفراد بالقمة مع غياب #الهلال و #الأهلي

سيكون النصر حامل اللقب أمام فرصة جديدة للانفراد بقمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في ظل غياب الهلال والأهلي، لكنه في المقابل سيصطدم بمنافسه التعاون صاحب سلسلة من النتائج الرائعة.

وتوقف الدوري السعودي لحوالي ثلاثة أسابيع، منذ فوز الوحدة 1-صفر على النصر في 24 نوفمبر تشرين الثاني، لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة في كأس الخليج في قطر حيث خسر النهائي أمام البحرين.

وأهدر النصر فرصة الانفراد بالقمة قبل التوقف ليتجمد رصيده عند 20 نقطة من عشر مباريات وهو نفس رصيد الهلال المتصدر الذي خاض تسع مباريات والأهلي ثالث الترتيب من عشر مباريات.

وتأجلت مباراة الهلال مع الأهلي في هذه الجولة بسبب ارتباط الهلال بالمشاركة في كأس العالم للأندية كبطل لآسيا حيث يبدأ مشواره أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

وقبل القمة العربية بيوم واحد سيحاول النصر، الذي تفتخر جماهيره بوصفه باسم العالمي، أن يجتاز اختبارا صعبا أمام التعاون الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وفاز التعاون في آخر أربع مباريات كما حقق خمسة انتصارات في آخر ست مباريات ويدرك تماما أن التفوق على النصر سيمنحه صدارة المسابقة ولو بشكل مؤقت لحين استكمال المباريات المؤجلة.

وثار جدل حول إمكانية معاقبة عبد الرزاق حمد الله هداف النصر بعد خلاف على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب غيابه عن المران.

وغدا الخميس تنطلق الجولة بثلاث مباريات وسيملك الوحدة فرصة لتصدر الدوري ولو لمدة 24 ساعة فقط عندما يواجه العدالة المتعثر.

وقفز الوحدة، الذي فاز ست مرات في عشر مباريات، إلى المركز الخامس عقب الفوز الأخير على حامل اللقب ويملك 18 نقطة ويبدو مرشحا قويا للتفوق على العدالة الذي يأتي في المركز الرابع عشر.

وتختتم الجولة يوم السبت حيث سيتطلع الاتحاد، الذي فاز بشق الأنفس 2-1 على الاتفاق مستفيدا من هدف عكسي قبل التوقف، إلى مواصلة صحوته عندما يواجه الفيصلي.

وابتعد الاتحاد، بطل آسيا السابق، مؤقتا عن منطقة الخطر بعدما تقدم إلى المركز 12 حيث كان فوزه الأخير هو الأول بعد أربع هزائم متتالية وسيكون على موعد مع الفيصلي سادس الترتيب الذي خسر في الجولتين الماضيتين أمام النصر والأهلي وسيحاول التعويض.