البركاتي رئيساً للمجلس البلدي بمكة وباز نائباً له

رفع المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولمقام سمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله بمناسبة اقرار الميزانية الترليونية للمملكة العربية السعودية والتي تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات للمواطن ونمو الناتج النفطي.

ثم بدأ المجلس في مناقشة موضوع الانتخابات المخصصة لترشيح رئيس المجلس ونائب الرئيس للفترة الثالثة من الدورة الثالثة.

وقد تم اختيار الأستاذ نواف بن نامي الشريف رئيساً للمجلس واختيار الدكتور احمد بن حسن باز نائبا للرئيس وفي الختام تمنى اعضاء المجلس للفائزين دوام التوفيق والعون والسداد.