وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الخارجية #وظايف_شاغرة

دعت وزارة الخارجية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على الموقع: www.mcs.gov.sa.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (30) وظيفة شاغرة بالمرتبة السادسة للفئتين (رجال، نساء) وهي موزعه على النحو التالي :

أولاً : مواعيد تقديم الطلبات:

ملاحظة : يبدأ التقديم الساعة الثامنة صباحاً يوم الأحد الموافق 18/04/1441هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الجمعة الموافق 23/04/1441هـ وذلك عبر منظومة جدارة.

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفة ،مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب

3.يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) في التخصصات التالية: (اللغة الإنجليزية , اللغة الفرنسية , اللغة الروسية , اللغة الألمانية , اللغة الأسبانية , اللغة الصينية , اللغة الإيطالية , اللغة اليابانية , اللغة التركية , اللغة العبرية).

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (الرجال والنساء).

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ــه) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

رابعاً : إيضاحات عــامــة:

هيأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نظام جدارة مسئوليتها تقع على مقدم الطلب وعدم مصداقية تلك البيانات سيؤدي لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

ستقوم وزارة الخارجية بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.