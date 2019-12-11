برشلونة يتربع على صدارة الأندية الأكثر وسماً على تويتر

تربع نادي برشلونة الإسباني على عرش الأندية الرياضية الأكثر وسماً على تويتر خلال عام 2019، متفوقاً على غريمه التقليدي ريال مدريد، ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين.

وجاء التصنيف استناداً على الأرقام والبيانات التي أعلنت عنها شبكة التواصل الاجتماعي نفسها عبر حساب (@twitterdata)، حيث تصدر الفريق الكاتالوني بحسب هذه الإحصائيات القائمة فيما يتعلق بالاقتباس، واسم المستخدم أو الكلمات الدالة، في دراسة أجريت خلال الفترة من الأول من يناير(كانون الثاني) وحتى 15 نوفمبر(تشرين الثاني) 2019.

وحل باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الخامس بالقائمة، ويليه مباشرة يوفنتوس الإيطالي، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي، ومن بعده أياكس أمستردام الهولندي.

ومن بين أبرز الموضوعات محل اهتمام المتابعين والخاصة بالجانب الرياضي للبلاوغرانا يأتي الحفاظ على لقب الليجا، ومبارياته أمام الفريق “الملكي”، وقدوم الفرنسي أنطوان جريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ، هذا بالإضافة للجوائز الفردية العديدة التي حصدها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي تحديدا، الذي لا يمتلك حسابا على تويتر، يأتي في المركز الثاني من حيث الأكثر وسما هذا العام خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يتفوق على غريمه ومنافسه المباشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجمي كرة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA)، ليبرون جيمس وكوبي براينت.

ولم يكتف متصدر الليغا بهذا الأمر فحسب، بل إنه ظل على صدارة الترتيب في التفاعل مع المستخدمين من خلال إعادة نشر التدوينات والإعجابات والتعليقات الخاصة بالمنشورات المختلفة على الشبكة.

وفي الوقت الحالي، يعد “البرسا”، الذي يمتلك تسعة حسابات مختلفة على تويتر بحسب اللغة المستخدمة، صاحب أكبر عدد من المتابعين بإجمالي 57 مليون.