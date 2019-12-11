عاجل…. سوق الأسهم السعودية تشهد اليوم بدء تداول “أرامكو”

يشهد سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء إدراج وبدء تداول أسهم شركة “أرامكو” السعودية العملاقة للطاقة، لتصبح أكبر شركة مدرجة عالميا.

ومن المقرر أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.ويعد إدراج “أرامكو” الأكبر في تاريخ السوق السعودية، كما أنه الأكبر عالميا.

وبناء على تحديد السعر النهائي لأسهم الشركة بـ 32 ريالا للسهم، بلغت القيمة السوقية للشركة 4ر6 تريليون ريال (بما يعادل 71ر1 تريليون دولار).

وتعد هذه القيمة أكبر بمقدار 4ر1 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حاليا في العالم، وهي “آبل” والبالغة قيمتها السوقية 19ر1 تريليون دولار.

وسيتم اليوم تمديد مزاد الافتتاح لمدة نصف ساعة للشركة لتحديد سعر الافتتاح.