عاجل… تداول السعودية: بإدراج اليوم ستكون أرامكو أكبر شركة مدرجة في العالم #توقع_حركه_سهم_ارامكو_بالتداول

قالت رئيسة مجلس إدارة تداول السعودية أنه بإدراج اليوم ستكون أرامكو أكبر شركة مدرجة في العالم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن السعر الاسترشادي لأرامكو السعودية بلغ 35.2 ريال (9.39 دولار) للسهم في مزاد ما قبل فتح السوق اليوم الأربعاء بزيادة عشرة بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا للسهم.

وقامت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، التي يبدأ تداول أسهمها في السوق للمرة الأولى في الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بتسعير طرحها العام الأولي القياسي الأسبوع الماضي وجمعت 25.6 مليار دولار.

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