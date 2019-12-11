‏ياسر الرميان: ⁧‫#اكتتاب_ارامكو‬⁩ اكبر اكتتاب في تاريخ البشرية #توقع_حركه_سهم_ارامكو_بالتداول

قال ‏ياسر الرميان أن ⁧‫اكتتاب ارامكو‬⁩ يعتبر اكبر اكتتاب في تاريخ البشرية وسيضع الشركة على خارطة الاسواق العالمية كأكبر شركة في العالم.

وفي تصريحات اكد بالقول أن اختيار ⁧‫تداول‬⁩ لادراج ⁧‫ارامكو‬⁩ لخير دليل على المكانة العالية للسوق المالية السعودية.

وبدأ تداول أسهم شركة أرامكو السعودية أخيرا الأربعاء في السوق المحلية، بعد استكمال عملية الاكتتاب العام الأكبر في التاريخ لنسبة ضئيلة من أكثر شركة تحقيقا للأرباح في العالم.

وحدّدت عملاقة النفط السعودية سعر السهم في سوق “تداول” المحلية بـ32 ريالاً سعودياً (8,53 دولار) وجمعت 25,6 مليار دولار من عملية بيع الاسهم، لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة السهم خلال اليوم التاريخي الأول من التداول.

وقبيل بدء الأسهم، قالت أرامكو انّها خصّصت 450 مليون سهم إضافي للبيع، لترتفع قيمة الاكتتاب العام إلى 29,44 مليار دولار، ما يعني أنّ نسبة الأسهم المباعة ارتفعت إلى 1,75 بالمئة من 1,5 بالمئة سابقا.

وأشارت أوامر ما قبل الافتتاح إلى ارتفاع سهم أرامكو 10 بالمئة عند انطلاق ليبلغ 35,2 ريالا.