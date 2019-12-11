ثلاث إصابات بينها خطيرة بحادث تصادم أمام مدرسة ببني فروة بالباحة

أدى حادث تصادم بين سيارتين أمام إحدى المدارس ببني فروة بالباحة لوقوع ثلاث إصابات وصفت إحداها بالخطيرة .

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقع حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء ونتج عنه عدة اصابات .

واضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 7:19 صباح اليوم الأربعاء عن حادث تصادم بيني سيارتي الموقع: بنى فروه امام مجمع المدارس

وأردف الزهراني تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع والقائد الميداني صالح علي محفوظ وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود ثلاث اصابات بالموقع منها اصابه خطيرة ، تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها من قبل فرق الهلال الاحمر الى مستشفى الملك فهد العام. واصابه اخرى متوسطه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى الملك فهد والاصابه الثالثة نقل عن طريق اسعاف الصحة .