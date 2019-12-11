هيئة الرياضة تتكفل بمستحقات “دي سوزا” لاعب الأهلي

ذكر تقرير إخباري أن الهيئة العامة للرياضة في السعودية تكفلت بدفع مستحقات متأخرة في صفقة انتقال البرازيلي جوزيف دي سوزا من فناربخشه التركي إلى أهلي جدة.

وكشفت مصادر أن هيئة الرياضة تكفلت بقيمة الدفعة الخاصة بنادي فناربخشه الذي تقدم بشكوى بسبب تأخر مستحقاته من انتقال دي سوزا إلى الأهلي الموسم الماضي،

والبالغة أربعة ملايين يورو.

وأن أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي، وأحمد نور الرئيس التنفيذي، وصلا أمس إلى تركيا قادمين من ألمانيا من أجل الاجتماع مع مسؤولي نادي فناربخشه لتسوية الشكوى، كما غادر أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للفريق الأول، المعسكر المقام في أبوظبي واتجه إلى تركيا للحاق بالاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أن دي سوزا، الذي يعد ثالث أغلى قيمة سوقية في الدوري السعودي، 12 مليون يورو، ارتدى قميص الأهلي مطلع الموسم الماضي، قبل أن

يتعرض لإصابة غيبته حتى نهاية الموسم، وعاد للمشاركة أساسيا في هذا

الموسم.