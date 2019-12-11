إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بحي الكعكية بمكة المكرمة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية بحي الكعكية بمكة المكرمة، تمثلت بإقامة مبنيان شعبيان وإحداثيات متنوعة بدون صكوك شرعية على مساحة 350 متراً مربعاً.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي أنه جرى إزالة المباني المخالفة على الفور بمساندة الفرق الأمنية وعدد من مراقبي البلدية، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية للحد من هذه التعديات.

لافتاً إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

من جهة أخرى نفذت بلدية الشوقية الفرعية ممثلة بقسم مراقبة الأسواق وقسم المواد الغذائية جولة ميدانية على محلات بيع المواد الغذائية والتجارية بالجملة بسوق الكعكية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقة مساحات المحلات واللوحات من واقع الطبيعة عن ما هو مسجل بالتراخيص وإشعار بعض المحلات بالمراجعة لعدم مطابقة المساحات من واقع الطبيعة عن البيانات الموجودة بالتراخيص، وكذلك إشعار بعض المحلات المخالفة للنشاط المرخص، وإشعار محل لبيع المواد الغذائية بتواجد مستودع لتخزين المواد الغذائية بموقع مخالف خارج حدود المحل.