6 نصائح من “الأرصاد” للوقاية من السيول

تنشط الأمطار والسيول والفيضانات خصوصا في فصل الشتاء أو عند حودث تغيرات مناخية على أجواء المملكة، ونتيجة لذلك أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مجموعة من النصائح للوقاية من السيول جاءت على النحو التالي:

– متابعة الطقس وأخبار الأرصاد الجوية

– عدم السباحة في أماكن تجمع المياه

– لا تجازف بحياتك بقطع مياه السيول بسيارتك

– تجنب المناطق المعرضة للفيضانات

– عدم شرب مياه السيول دون المعالجة

– الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية