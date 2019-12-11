إيقاف شخص هدد بالاعتداء والإيذاء لكل من ينتقد شقيقته التي أساءت لأهالي بريدة

أوقفت شرطة القصيم، مواطنًا ظهر في تسجيل صوتي يهدد بالاعتداء والإيذاء لكل من يتعرض لأخته التي ظهرت في عدد من مقاطع الفيديو تنتقد وتتعرض فيها لسكان بريدة وجرى إيقافها يوم أمس على خلفية ذلك.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه وبالإشارة إلى المقطع الصوتي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن التهديد بالاعتداء وإيذاء الغير، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره -مواطن في العقد السادس من العمر-، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.