الهلال يستبعد الفرج عن قائمة كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال، استبعاد نجمه سلمان الفرج عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية، واستدعاء نواف العابد بديلًا عنه.

وتعرض سلمان الفرج للإصابة خلال تمثيله المنتخب السعودي في بطولة الخليج الأخيرة، حيث غيّبت الإصابة “الفرج” عن لقاء قطر في نصف النهائي، إلا أن تحامل اللاعب على إصابته من أجل المشاركة في اللقاء النهائي أدّى إلى تفاقمها.

يذكر أن بعثة الهلال ستغادر مساء اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض أول مواجهات الفريق في بطولة العالم للأندية، مساء السبت المقبل، أمام الترجي التونسي.