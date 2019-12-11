“سكني” يطلق 7 مخططات سكنية جديدة لـ”الأراضي المجانية” ويتيح اختيارها “إلكترونيًا”

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًا، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع.

وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحافي، اليوم، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 7 مخططات جديدة موزعة على 3 مناطق توفر نحو 4126 قطعة أرض مجانية، وجاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت ثلاثة مخططات بمنطقة مكة المكرمة توفر أكثر من 3 ألاف قطعة أرض، موزعة على مخطط “القنفذة” الواقع بمحافظة القنفذة بواقع 1950 أرض، ومخطط “البحرة” في محافظة الكامل 119 أرض، ومخطط “المويه” في محافظة المويّه يضم 981 قطعة أرض.

كما أضاف “سكني” ثلاثة مخططات جديدة في منطقة حائل، هي: مخطط “أم قلبان” الواقع شمال مدينة حائل ويوفر 147 قطة أرض مجانية، و”مخطط السبعان” في محافظة الشنان يوفر 87 قطعة أرض مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً، بالإضافة لمخطط “فيد” في محافظة الشنان أيضاً يضم 30 قطعة أرض مجانية، فيما تضم منطقة الجوف مخطط “الملك عبدالعزيز” في محافظة دومة الجندل نحو 812 قطعة أرض مجانية.

وبين أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط (https://sakani.housing.sa/plans-map) واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرًا إلى أنه سيواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان قد سلم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال هذا العام 2019م، من بين 137,906 أرض وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام المقبل 2020م تطوير 72 مخططاً جديداً لتوفير أكثر من 90 ألف أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاول مؤهل لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5,2 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -.