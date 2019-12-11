محافظ الطائف يكرم لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل

كرم محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني وبحضور أمين الطائف لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل وذلك نظير مشاركتها في برنامج اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩ والتي أقامته أمانة الطائف في حديقة الردف، حيث شاركت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل ممثل في فريق “رفد التطوعي” في برامج اليوم العالمي للتطوع 2019م بهدف تعزيز التطوع، وتلخّصت “المبادرة” في المشاركة بركنٍ توعويٍ تثقيفيٍ للزوار بمفهوم التطوع وأهميته وأثر التطوع على الفرد والمجتمع، والتعريف بالمبادرات التطوعية التي أقامها الفريق، بالإضافة لتوزيع منشورات تحوي عبارات تثقيفية للمجتمع عن أهمية التطوع ؛ وهدايا مقدّمة للزوار.

من جهته أوضح رئيس مجلس الإدارة للجنة التنمية الاجتماعية بالسيل بندر العتيبي، أن اليوم العالمي للتطوع مناسبة جيدة لإبراز أهمية التطوع لدى أفراد المجتمع باعتباره قيمة نبيلة وواجباً وطنياً يتعين على كل فرد من أفراد المجتمع القيام به اتجاه وطنه ومجتمعه وانطلاقاً من أن العمل التطوعي قيمة متأصلة في المجتمع السعودي ويعد فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والجهات الخيرية و الحكومية، والقطاع الخاص.

فيما أوضحت قائدة الفريق الأستاذة مها العتيبي إلى أهمية مشاركة اللجنة وتواجدها في هذه الفعاليات والمعارض تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به لإبراز دور الفريق واستعراض المبادرات التي أقيمت خلال عام 2019.