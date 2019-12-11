المملكة تشارك في ملف “النخلة” كسابع ملف يسجل على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى “اليونسكو”

نجحت المملكة خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الحكومية الرابع عشر لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي عقد خلال الفترة من 8 – 14 ديسمبر الجاري بمدينة بوغوتا بدولة كولومبيا, في تسجيل عنصر النخلة مع 14 دولة عربية كسابع ملف ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.

ويأتي نجاح المملكة بعد تحقيقها عدة نجاحات في الاستحقاقات الثقافية الدولية مؤخراً، بدءً فوزها بمقعد في المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وفوزها بمقعد في لجنة التراث العالمي.

ويُعد تسجيل “النخلة” ثاني أكبر عنصر مشترك عربي مسجل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى (اليونسكو)، بعد الصقارة، وبذلك يضاف كسابع عنصر على القائمة التي نجحت المملكة في تسجيلها لدى منظمة اليونسكو، منها عناصر منفردة كالعرضة النجدية والقط العسيري وعناصر مشتركة كالصقارة، والقهوة والمجلس.

يذكر أن الدول العربية المشاركة في اجتماع ملف تسجيل عنصر النخلة هي الإمارات، والبحرين، والكويت، والمغرب، وتونس، وفلسطين، ومصر، وموريتانيا، واليمن، والسودان، وعمان، والعراق, فيما مثلت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث المملكة في الاجتماع بتكليف من وزارة الثقافة لتفعيل دور المملكة في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.