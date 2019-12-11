اليمن: مليشيا الحوثي خصصت قاعات الجامعات لتحليل خطابات “سيد الكهف”

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن المليشيا الحوثية من إيران تواصل تجريف وغسل عقول طلابنا وشبابنا في المدارس والجامعات الحكومية، وبدلا من تركيز الجهود على رفع مستوى التحصيل العلمي حولت المليشيا الحرم الجامعي الى حوزه وخصصت قاعات الدراسة لتحليل خطابات سيد الكهف.

وأضاف الإرياني أن اليمن ستدفع لعقود قادمة ثمنا باهضا جراء اختراق المليشيا الحوثية العملية التعليمية وتلاعبها بالمناهج الدراسية في مراحلها الأولى والجامعية وتوجيهها بما يخدم أهدافها الخبيثة، والذي سيؤثر بشكل مباشر على الاداء الاكاديمي وضعف مخرجات التعليم وعدم مواكبتها للتطور العلمي وسوق العمل.