هل ستندلع مواجهة عسكرية قريبة بين مصر وتركيا بسبب الملف الليبي؟

وتيرة أحداث متسارعة في منطقة البحر المتوسط، أتبعت ما يراه خبراء عسكريون تصعيدا من الجانب التركي بعقد اتفاق عسكري واقتصادي مع حكومة السراج، ظهرت خلاله نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستهداف ثروات الغاز بالتنقيب في مياه البحر المتوسط، وخاصة بعد إعلانه رسميا نية تركيا في إرسال عسكريين إلى ليبيا.

أعقب ذلك تصريحات على الجانب الآخر من كل مصر واليونان وقبرص برد شديد اللهجة، بعد إدانة الاتفاقية بين تركيا وحكومة السراج ووصفها بالباطلة، لكن تصاعد الأزمة يوما تلو الآخر أثارت تساؤلات بشأن نشوب مواجهات عسكرية بين الجانبين.

منذ أيام نشرت وسائل إعلام يونانية صورا تكشف رصد طائراتها للقطع البحرية التركية في البحر المتوسط، ما أثار ارتباك الأتراك، لكن ظلت الردود الرسمية متوارية خلف تصريحات سياسيين ودبلوماسيين أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي دون تصعيد.

في الوقت الذي أعلن فيه الجيش المصري تنفيذ تدريبات في البحر الأبيض المتوسط. وقال الجيش في بيان له إنه فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة، نفذت القوات البحرية المصرية عدداً من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتى تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه العميقة .

وذكر بيان الجيش المصري أن تشكيلا بحريا قتاليا يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية نفذ عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.

وتضمنت تلك الأنشطه قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم.

وأكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر، وفق بيان الجيش، مدى الاحترافية التى وصلت إليها القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة.

دبلوماسيا صعدت كل من مصر واليونان وقبرص لدى الأمم المتحدة لإدانة التحركات التركية في البحر المتوسط من ضمنها الاتفاق العسكري والاقتصادي مع حكومة السراج، في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الليبي معارك ضد ما أسماها المليشيات الإرهابية في طرابلس، أعقب ذلك أوامر عليا باستهداف أي قطعة بحرية تركية.

التصعيد المستمر من كافة الجوانب، والذي شمل التلويح بالتدخل العسكري، فيما يحمي كل طرف من الأطراف مصالحه الاقتصادية في البحر المتوسط، وتحاول تركيا استهداف ثروات ليبيا من جهة أخرى ينذر بمواجهة ربما تكون أقرب مما يمكن التنبؤ به.