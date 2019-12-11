وكيل محافظة وادي الدواسر يستقبل المشاركين في برنامج التأهيل الكشفي

أستقبل وكيل محافظة وادي الدواسر، الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، اليوم في ديوان المحافظة ، المُشاركين في برنامج التأهيل الكشفي الذي تُقيمه إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم ، وتستضيفه إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، بمشاركة 60 مشرفاً ودارساً من مختلف ادارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة .

والقى في بداية الاستقبال مُدير عام النشاط الكشفي بالوزارة مجدي محمد الصبيحي كلمة تناول فيها موضوع البرنامج المقام والهدف منه والمستهدفين ، واثنى على كشافة تعليم وادي الدواسر في تحقيقها للعديد من المنجزات على مستوى الوطن .

ثم القى وكيل المحافظة كلمة أكد فيها أن العمل التطوعي في المملكة ومنه الكشافة ينطلق من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، وانه قد حظي بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها ، وأصبح للعمل الاجتماعي التطوعي مكانته في خطط التنمية وبرامج الدولة التي ركزت بأن يكون الإنسان السعودي وسيلة التنمية وغايتها.

تحدث بعد ذلك مُدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري اشار فيها الى ان المتطوعون في الحركة الكشفية يمارسون العمل التطوعي من قناعة مؤداها الاعتماد على مقاربات جديدة ومتطورة لتوسيع قاعدة ودعم الراشدين؛ حتى يتسنى للحركة الكشفية الوفاء بالتزاماتها الأساسية القائمة على تنمية العضوية, والمساهمة في بناء عالم أفضل ، من خلال مساهمتهم المميزة في تخطيط, وإعداد, وتنفيذ برامج جذابة, ومشوقة, تتصف بروح التحدي وتنسجم مع احتياجات ومتطلبات الشباب .

قُدمت بعد ذلك للمحافظ الدروع التذكارية من المشاركين في البرنامج ، ثم التقطت الصورة التذكارية.