هيئة الرياضة تعلن طرح تذاكر كأس #السوبر_الإيطالي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، الأربعاء، عن إتاحة تذاكر مباراة كأس السوبر الإيطالي بين فريقي يوفينتوس بطل الدوري ولاتسيو بطل الكأس على موقع تذاكر السعودية من خلال الرابط sauditickets.sa/ar

وستقام مباراة كأس السوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي في المملكة العربية السعودية، وبعد أن أقيمت العام الماضي بين يوفنتوس الذي توج باللقب مع نظيره آي سي ميلان في جدة، ستلعب هذه المرة في الرياض على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.

وستقام النسخة الحالية من كأس السوبر الإيطالي 22 ديسمبر من العام الحالي والذي يصادف يوم الأحد، في الساعة 19:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستقام وقتها الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي قبل نهاية العام.