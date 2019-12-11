“جدارية” لوجه فتاة تتعرض للتشويه .. و وزير الثقافة يتفاعل معها

تفاعل وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان، مع تغريدة نشرها فنان جرافيتي سعودي يمارس الرسم على الجدران أعرب خلالها عن استيائه من تشويه جدارية له على شكل وجه فتاة زين به أحد الأبنية في الرياض.

ونشر الرسام السعودي المعروف باسم “كلاخ” مقطع فيديو لعمله الفني، قبل أن ينشر بعده بساعات صورة له وقد تشوه بحبر أسود، كاتبا: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. طيب انتظر تكمل أسبوع بعدين خربها”.

الوزير غرد قائلا: “مبدع يا كلاخ وكلنا ندعمك وزملائي سيتواصلون معك”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة رافضين تشويهها، وغرد حساب يحمل اسم “دياري”: “لو كانت هالرسمة في شارع أوروبي كانت بتكون مثل المعلم السياحي اللي يجمّل المكان، نعتذر منك نيابة عن هالشخص الحاسد اللي مافكر في مشاعرك السامية وأنت ترسم ولا في جهودك والفلوس اللي دفعتها على الأدوات ونسف كل شيء في ثواني بلون أسود مثل قلبه”.

بينما طالب معاذ الجهني، بمحاسبة من أسماه “الطفل المخرب”.

كلاخ اشتهر بهذا الاسم نسبة إلى قريته في الطائف، وهو فنان بدأ منذ 5 سنوات في تحويل جدران المباني القديمة والمهجورة إلى لوحات فنية، وشارك في مسابقة تحدي الترفيه، وحاز على المركز الثالث.

رسم كلاخ إلى الآن 170 لوحة فنية على جدران المباني القديمة في الطائف، وعدد من المواقع في تبوك والرياض وأبها.