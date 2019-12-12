فيما يلي قائمة المتأهلين إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء دور المجموعات يوم أمس الأربعاء.

المتصدرون:

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

رازن بال شبورت لايبزيج (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا – حامل اللقب)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بلنسية (إسبانيا)

أصحاب المركز الثاني:

أتلانتا (إيطاليا)

أتليتيكو مدريد (إسبانيا)

بروسيا دورتموند (ألمانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

نابولي (إيطاليا)

أولمبيك ليون (فرنسا)

ريال مدريد (إسبانيا)

توتنهام هوتسبير (إنجلترا)