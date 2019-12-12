فيما يلي قائمة المتأهلين إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء دور المجموعات يوم أمس الأربعاء.
المتصدرون:
برشلونة (إسبانيا)
بايرن ميونيخ (ألمانيا)
يوفنتوس (إيطاليا)
رازن بال شبورت لايبزيج (ألمانيا)
ليفربول (إنجلترا – حامل اللقب)
مانشستر سيتي (إنجلترا)
باريس سان جيرمان (فرنسا)
بلنسية (إسبانيا)
أصحاب المركز الثاني:
أتلانتا (إيطاليا)
أتليتيكو مدريد (إسبانيا)
بروسيا دورتموند (ألمانيا)
تشيلسي (إنجلترا)
نابولي (إيطاليا)
أولمبيك ليون (فرنسا)
ريال مدريد (إسبانيا)
توتنهام هوتسبير (إنجلترا)