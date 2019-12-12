قائمة المتأهلين إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

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مدريد- الوئام:

فيما يلي قائمة المتأهلين إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء دور المجموعات يوم أمس الأربعاء.

المتصدرون:
برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا)

رازن بال شبورت لايبزيج (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا – حامل اللقب)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بلنسية (إسبانيا)

أصحاب المركز الثاني:
أتلانتا (إيطاليا)
أتليتيكو مدريد (إسبانيا)
بروسيا دورتموند (ألمانيا)
تشيلسي (إنجلترا)
نابولي (إيطاليا)
أولمبيك ليون (فرنسا)
ريال مدريد (إسبانيا)
توتنهام هوتسبير (إنجلترا)