البرهان: توصلنا إلى مكان مقبرة شهداء 28 رمضان الذين أعدمهم البشير

كشف رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن اللجنة المعنية تمكنت من تحديد مكان مقبرة شهداء 28 رمضان التى ظلت مجهولة منذ العام 1990.

وقال البرهان خلال لقائه أسر شهداء 28 رمضان أمس الأربعاء إنه سيتم التشاور بشأن نبش المقبرة أو الاكتفاء بوضع نصب تذكاري عليها بأسماء الشهداء.

وأضاف : سنتشاور مع الأطباء والمختصين إن كانت هنالك استحالة لنبش الجثث أو تصنيف الشهداء وأكد أن كل الخطوات ستتم بالتشاور مع أسر الشهداء.

يذكر أنه بتارخ الـ 14 من الشهر الماضي أصدرت النيابة العامة في السودان قراراً، قضى بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام 28 ضابطاً من القوات المسلّحة السودانية في الرابع والعشرين من أبريل من العام 1990 وتمّ تكليف اللجنة بتحديد الوقائع والملابسات وتحديد أين تم دفن جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية.