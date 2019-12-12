الهلال يعلن مشاركة العابد في مونديال الأندية بدلاً من الفرج

أعلن نادي الهلال أن نواف العابد سيحل مكان سلمان الفرج ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2019 للأندية، التي تحتضنها قطر اعتباراً من اليوم وحتى 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وذكر الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم امس الأربعاء: “نواف العابد يحل بديلاً عن سلمان الفرج في قائة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب في خليجي 24”.

وكان الفرج تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) التي استضافتها قطر أيضاً، وانتهت يوم الأحد الماضي بفوز المنتخب البحريني على نظيره السعودي 1-0 في المباراة النهائية.

ويفتتح الهلال مشواره في البطولة بمواجهة الترجي التونسي في الدور الثاني يوم السبت المقبل.