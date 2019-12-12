قسطرة تنقذ شاب عشريني من ثقب بالشريان الرئوي

نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة بالسيطرة على ثقب رئوي لشاب في العقد الثاني من العمر جاءت اعراضه كنزيف على هيئة كحة دموية تم تشخيصه بمرض بهجت النادر.

واستقبلت المدينة الطبية عبر برنامج احالتي المريض بسبب معاناته من كحة دموية دون توقف وعلى الفور قام فريق من طب الصدرية والتنفسية بمباشرة الحالة وتنويم المريض وإجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية والتي أظهرت حسب ما وصفه استشاري الأشعة ثقبًا في الشريان الرئوي مع وجود تجمع دموي كبير في الرئة اليمنى. حيث أجرى فريق من طب أمراض الروماتيزم فحوصات أخرى بينت إصابة المريض بما يسمى مرض بهجت النادر، وتم إعطاؤه العلاج اللازم آنذاك.

واجتمع الفريق الطبي لاستشارة فريق طبي آخر من جراحة الصدر وآخر من الأشعة التداخلية لوضع مرئياتهم. حيث تقرر السيطرة على النزيف بالقسطرةوتم تجهيز المريض عندها قام فريق من الأشعة التداخلية بإغلاق الشريان النازف والسيطرة على النزيف عن طريق ادخال قسطرة صغيرة من وريد الفخذ مرورا بالقلب ومن ثم الشريان الرئوي تحت التخدير الموضعي وتكللت ولله الحمد بالنجاح و تماثل بعدها المريض بالشفاء وتتم متابعته لعلاج مرض بهجت مع فريق من طب أمراض الروماتيزم.

متلازمة بهجت، أو مرض بهجت (BD)، عبارة عن التهاب وعائي شامل (التهاب للأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم) مجهول السبب.

يؤثر هذا المرض على كل من الغشاء المخاطي (الغشاء الذي ينتج المخاط، والذي يوجد في بطانة أعضاء الجهاز الهضمي والتناسلي والبولي) والجلد.

وتتمثل الأعراض الرئيسية له في وجود قرحات فموية وتناسلية متكررة وإصابات في الأعين والمفاصل والجلد والأوعية الدموية والجهاز العصبي. وقد سُميّ هذا المرض على اسم الأستاذ الطبيب التركي د. خلوصي بهجت، الذي وصفه واكتشفه في عام 1937.