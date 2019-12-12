إخوان ليبيا يطالبون السراج بإقامة قاعدة تركية.. مثل قطر

طالبت جماعة الإخوان المسلمين الليبية رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بدعوة تركيا لنشر قواتها في ليبيا، عقب تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موافقته على نشر قواته في ليبيا، إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.

ونقلت وكالة”نوفا” الإيطالية عن عبد الرزاق العرادي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء التابع للجماعة، قوله في بيان، الأربعاء، عبر فيس بوك إن على السراج “أن يقبل استجلاب القوات العسكرية التركية على الأراضي الليبية، لدحر قوات خليفة حفتر، والسيطرة على ليبيا”.

ومن جهته بارك الإخواني الليبي والمفتي المعزول، الصادق الغرياني، المقيم في تركيا، إعلان أردوغان، وقال المفتي المعزول أمس الأربعاء: “من حقنا أن نتحالف مع الشقيقة تركيا، حلف مع صديق لنصرة الحق لتمكينه من حقه ودعم قضيتنا” وفق بوابة أفريقيا الإخبارية، التي نقلت تصريحه لقناة التناصح التي يملكها، وأضاف الغرياني “”على المسؤولين في حكومة الوفاق ألا يضيعوها، فرصة نشر قوات تركية، أو يتأخروا فيها” قائلاً: “علينا أن نستفيد من تجربة دولة قطر الشقيقة عندما أقامت قاعدة عسكرية تركية على أراضيها”.