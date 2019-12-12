“تصفية” تبدأ بصرف الأرباح بنسبة تجاوزت 215% في مساهمة الصفوة

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن قرارها القاضي بصرف أرباح المساهمين في مساهمتي مخطط الصفوة بأبحر الشمالية ومخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة، بعد أن صُرِفَتْ رؤوس الأموال قبل ذلك.

جاء هذا بعد أن أقامت “تصفية” بإجراء المزادات العلنية لكلتا المساهمتين، وجرى فيها بيع قطع أراضي المساهمتين، وتحصيل مبالغها من المشترين وإجراء الدراسات المحاسبية لضمان أفضل العوائد للمساهمين؛ تمهيداً لإعادة حقوقهم.

الجدير ذكره أن “تصفية” أقامت مزاداً علنياً لبيع قطع مخطط الصفوة في أبريل الماضي بيعت فيه (428) قطعة بقيمة إجمالية تجاوزت (415) مليون ريال، كما أقامت مزاداً علنياً لبيع قطع أراضي مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة، وأعلنت فيه اللجنة حينها عن بيع (244) قطعة بمبلغ إجمالي تجاوز (251) مليون ريال.

يذكر أن إجمالي ما استعادته لجنة المساهمات العقارية “تصفية” منذ تأسيسها حتى الآن قد قارب 8 مليارات ريال، وما زال العمل جاريا على تصفية المساهمات العقارية المتعثرة المتبقية وإنهائها.

من جانبه أكد الأمين العام ‏‏‏‏‏‏‏‏للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر صرف الأرباح للمساهمين في المساهمتين المذكورة بدءًا من اليوم، منوهاً بأن المستحقين لنسبة الأرباح المعلن عنها في مساهمة النخيل تنطبق على الذين ساهموا قبل استغراق مساحة أرض المساهمة وفق قائمة المحاسب القانوني لها، مؤكداً أنه جرى صرف رؤوس الأموال كاملة للذين ساهموا بعد الاستغراق.