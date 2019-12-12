“بلدي” تتيح خدمات التفويض للمنشآت إلكترونياً

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إطلاق خدمة التفويض البلدي إلكترونياً، وهي خدمة توثّق عمليات تفويض المنشآت إلكترونياً، واستخدام هذا التفويض في خدمات التراخيص التجارية البلدية التي تقدّمها منصّة بلدي.

وبيّنت الوزارة أنّ الهدف من الخدمة هو تسهيل خدمات التفويض للمنشآت التجارية التي ترغب بتفويض ممثليها أو ممن ترغب بالاستفادة من خدمات التراخيص التجارية البلدية التي تقدّمها الوزارة، وتأتي تيسيراً على المستفيدين ودعماً للأنشطة التجارية المختلفة وتحفيزا للاستثمارات.

وأوضحت أنّ آلية الاستفادة من الخدمة تكون عبر تسجيل الدخول للموقع الالكتروني لمنصّة بلدي عبر بوابة النفاذ الوطني الموحّد، ومن ثم اختيار (خدمات بلدي)، يليها خدمات التفويض البلدي الالكتروني، واختيار خدمات مدير الحساب، ثم اختيار أيقونة منشأتي، ثم إضافة مفوّض وتسجيل بياناته ومعلوماته للاعتماد. وتسجيل الفترة الزمنية للتفويض.

وأكّدت الوزارة أنّ الخدمة تتيح للمنشآت التجارية استعراض المنشآت المفوضة والمنشآت التي منح التفويض عليها لممثلين آخرين، وإضافة مفوضين أو إلغائهم، وتعديل صلاحيات التفويض وفترات التفويض إضافةً إلى تحويل طلبات التفويض بين المفوضين والاستعلامات.